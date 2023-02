Possível causa do acidente de trem em Ohio revelada – CMIO

Um rolamento de roda superaqueceu momentos antes do trem descarrilar, causando um derramamento de produtos químicos perigosos, diz um relatório preliminar do NTSB

Um rolamento de roda defeituoso pode ter sido responsável pelo descarrilamento de um trem que transportava cloreto de vinil tóxico através do leste da Palestina, Ohio, no início deste mês, segundo um relatório preliminar do governo dos EUA. O derramamento químico resultante matou gado, peixes e animais de estimação.

Divulgado na quinta-feira, o relatório do National Transportation Safety Board observou que um detector na via transmitiu uma mensagem de alarme para a tripulação do trem quando eles passaram pela Palestina Oriental em 3 de fevereiro. cerca de 253 graus Fahrenheit (112 Celsius) acima da temperatura ambiente.

O maquinista já havia desacelerado, mas diminuiu a velocidade do trem e o fez parar com o auxílio de um freio de emergência automático após receber o alarme. Quando a tripulação notou fogo e fumaça saindo do vagão 23 do trem de 149 vagões, eles colocaram a locomotiva em segurança a um quilômetro e meio de distância e alertaram as autoridades.













Cerca de 38 carros descarrilaram no total, 11 deles transportando produtos químicos tóxicos. Como a temperatura de um tanque intacto de cloreto de vinila começou a subir, o relatório afirma que os socorristas decidiram realizar uma queima controlada dos produtos químicos para evitar uma possível explosão. Cinco tanques de cloreto de vinila – 115.580 galões – foram queimados dessa forma.

O relatório não culpou conclusivamente o descarrilamento no rolamento defeituoso, nem sugeriu que ventilar e queimar o cloreto de vinila era o curso de ação correto. A investigação do NTSB está em andamento e mais relatórios são esperados.

Enquanto uma nuvem de fumaça densa e tóxica subia sobre a cidade, os moradores da Palestina Oriental criticaram o presidente Joe Biden por se recusar a emitir uma declaração de desastre. Embora Biden tenha enviado funcionários da Agência de Proteção Ambiental e de Serviços Humanos e de Saúde ao local para declará-lo seguro, os moradores reclamaram de erupções cutâneas, náuseas e dores de cabeça, bem como animais de estimação, gado e peixes mortos.

Com o presidente Joe Biden na Ucrânia e na Polônia esta semana, o ex-presidente Donald Trump visitou o leste da Palestina na quarta-feira, onde elogiou os trabalhadores de emergência locais e distribuiu comida e água. O secretário de transporte Pete Buttigieg – que inicialmente culpou a desregulamentação ferroviária da era Trump pelo acidente – viajou ao local na quinta-feira.