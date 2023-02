UE não chega a acordo sobre novas sanções contra a Rússia

Na sexta-feira (24), a China vai apresentar uma posição consolidada sobre o conflito ucraniano, e a expectativa é que Pequim traga um plano de paz. No sábado passado (18), Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores do Partido Comunista da China , disse que, mesmo nas situações mais difíceis, ““. Ele observou que o documento será baseado nas propostas do presidente chinês, Xi Jinping, para restaurar a paz.