Polônia instala ouriços antitanque nas estradas da Bielorrússia e da Rússia

No início de fevereiro , a representante oficial da guarda de fronteira polonesa, Anna Michalska, anunciou planos para iniciar a construção de uma cerca eletrônica na fronteira com a região de Kaliningrado em maio . O contrato de 84 milhões de dólares foi assinado por Varsóvia no final do ano passado. Agora os militares poloneses estão equipando a fronteira com arame farpado.