Israel lança ataques aéreos em Gaza – CMIO

O ataque aéreo ocorreu em resposta ao bombardeio de militantes palestinos, informaram as Forças de Defesa de Israel.

Israel realizou ataques aéreos contra militantes palestinos em Gaza, no que chama de retaliação ao lançamento de foguetes do enclave. O ataque aéreo seguiu-se a um ataque militar israelense na Cisjordânia na quarta-feira, que custou 11 vidas.

Levando ao Twitter na quinta-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram: “Em resposta aos foguetes disparados de Gaza, caças da IAF atingiram um local de fabricação de armas e um complexo militar pertencente à Organização Terrorista do Hamas, localizado no centro e norte de Gaza.”

Oficiais militares israelenses também acusaram o grupo militante de colocar deliberadamente suas instalações perto de infraestrutura civil.

Em resposta aos foguetes disparados de Gaza, caças da IAF atingiram um local de fabricação de armas e um complexo militar pertencente à Organização Terrorista do Hamas, localizado no centro e norte de Gaza.1/3 pic.twitter.com/625A9zCzn1 — Forças de Defesa de Israel (@IDF) 23 de fevereiro de 2023

Mais cedo no mesmo dia, o IDF informou que um total de seis foguetes foram disparados de Gaza em direção ao território israelense, com cinco deles interceptados e o outro caindo em um “área aberta.”

Não há relatos de danos ou vítimas.













Na quarta-feira, o IDF realizou um ataque na cidade de Nablus, na Cisjordânia, visando três militantes. No entanto, oito civis, incluindo um homem de 72 anos e um adolescente, também perderam a vida na operação.

De acordo com relatos da mídia, as tropas israelenses abriram fogo contra os palestinos que protestavam contra o ataque. O Guardian citou oficiais palestinos não identificados dizendo que pelo menos 103 pessoas sofreram ferimentos.

Ziad al-Nakhala, chefe do grupo militante Jihad Islâmica com sede em Gaza, classificou o ataque como “crime grave” que o “resistência deve responder.”

Enquanto isso, o Ministério da Saúde palestino informou na quarta-feira que os militares israelenses mataram 62 palestinos desde o início do ano.