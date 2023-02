Sandu anunciou um novo nível de cooperação entre a Moldávia e a Romênia

A conversa sobre uma estreita integração entre a Moldávia e a Romênia está presente há muito tempo no discurso político de Chisinau e Bucareste. Como regra, eles são ativados antes das eleições para as autoridades centrais ou locais na Romênia. Recentemente, no entanto, políticos romenos e moldavos que representam partidos de direita declararam a absorção da Moldávia pela Romênia no contexto do processo de integração europeia, chamando-o de caminho mais curto para Chisinau ingressar na União Europeia.