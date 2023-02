“Acredito que o comunicado ainda está em discussão”, disse Yellen durante coletiva de imprensa em Bengaluru, cidade que sediará a reunião dos ministros de Finanças do G20 entre sexta-feira (24) e sábado (25). “Certamente gostaríamos de ver uma forte condenação da guerra, do impacto que teve na Ucrânia e nas perspectivas econômicas globais.”

Yellen acrescentou que o comunicado emitido durante a reunião anterior do G20, em Bali, “continha linguagem forte” sobre o conflito, observando que condenar a Rússia era “alcançável no contexto do G20”.

No entanto a ideia dos EUA encontra forte oposição na anfitriã do encontro: a Índia.

Nova Delipor sua operação militar especial desencadeada na Ucrânia durante o mandato de um ano do país na presidência do bloco.

De acordo com a mídia, a Índia tentou formar um consenso sobre as palavras, chamando a questão de “crise” ou “desafio” em vez de “guerra”. As discussões, no entanto, foram concluídas sem uma decisão.