Mulheres do Estado Islâmico forçam meninos a engravidá-las – mídia – CMIO

Mulheres detidas em campos sírios teriam usado adolescentes do sexo masculino como escravos sexuais para ajudar a povoar o chamado Califado

Mulheres devotas do ISIS mantidas em campos de detenção sírios forçaram meninos de 13 anos a servir como escravos sexuais para engravidá-los e ajudar a aumentar a população da região. “Califado,” o Daily Beast informou na quinta-feira.

Pelo menos dez meninos em Camp al-Hawl, no nordeste da Síria, foram recrutados para ter relações sexuais com dezenas de mulheres, informou a mídia americana, citando oficiais não identificados da Força de Defesa da Síria (SDF). O governo sírio deteve cerca de 8.000 mulheres e crianças afiliadas ao ISIS desde a derrota do grupo terrorista em 2019. Membros adultos do ISIS são mantidos em campos separados.

“Estamos sendo forçados a fazer sexo com as mulheres do ISIS, para engravidá-las”, dois adolescentes identificados como Ahmet, 13, e Hamid, 14, disseram a um guarda em Camp al-Hawl. “Você pode nos tirar daqui?” Um dos meninos foi obrigado a fazer sexo com oito mulheres do ISIS em apenas alguns dias.













As forças de segurança confirmaram que meninos adolescentes em Camp al-Roj, também no nordeste da Síria, foram submetidos a exploração semelhante, disse o Daily Beast. De fato, um dos meninos desmaiou e foi hospitalizado após receber uma substância semelhante ao Viagra para fazê-lo se apresentar. As mães de al-Roj, buscando proteger seus filhos da escravidão sexual, imploraram às autoridades do campo que transferissem seus filhos para centros de reabilitação.

Oficiais de defesa sírios adotaram recentemente uma política de transferir meninos que atingiram a puberdade para essas instalações de reabilitação, onde recebem aconselhamento anti-extremismo e são preparados para a reintegração na sociedade. As Nações Unidas condenaram a política na semana passada, chamando-a de “ilegal” e sugeriu que eles podem ser “desapareceu à força” ou vendido.

Muitas das mulheres do ISIS recusaram a repatriação para seus países de origem para si e seus filhos. Outros, como “Noiva do ISIS” Shamima Begum, do Reino Unido, foi destituída de sua cidadania e impedida de retornar.

Funcionários do SDF disseram que muitas mulheres engravidaram nos campos, embora o governo de Damasco não saiba o número exato. Algumas dão à luz em segredo com a esperança de aumentar a população do Estado Islâmico, que elas acreditam que será restabelecida quando seus homens chegarem para retirá-las dos campos.