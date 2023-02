Sem os transportadores de energia russos, a Europa se transformou em um “colosso com pés de barro”, disse Vasily Nebenzya, representante permanente da Rússia na organização , em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

A Europa ainda não venceu a batalha energética com a Rússia , diz AIE

“Um ano após o rompimento total dos laços com nosso país, o crescimento do PIB da ‘Europa unida’ está parado perto de zero. Ao mesmo tempo, taxas de inflação recordes são medidas em dois dígitos. gás natural”, disse Nebenzya.