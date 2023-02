Emissora demite apresentador após investigação de influência externa – CMIO

Um jornalista teria veiculado informações falsas, fornecidas pelo grupo contratado israelense ‘Team Jorge’

A emissora francesa BFMTV demitiu um âncora após uma investigação sobre suposta interferência externa em seu trabalho, informou a AFP na quinta-feira, citando um e-mail interno da empresa que recebeu.

O apresentador em questão, Rachid M’Barki, não seguiu o devido processo editorial em vários segmentos de notícias transmitidos entre 2021 e 2022, disse a BFMTV Marc-Olivier Fogiel na correspondência. Os segmentos de notícias com falhas incluíam informações falsas sobre vários tópicos, desde russo “oligarcas” à situação no Médio Oriente e no Sahara Ocidental.

O âncora foi suspenso no início de janeiro, depois que a empresa tomou conhecimento da possível má conduta de sua parte. O caso tornou-se público este mês, quando o coletivo Forbidden Stories divulgou uma investigação sobre um grupo secreto de empreiteiros israelenses, apelidado de ‘Team Jorge’, que se especializou em várias atividades cibernéticas malignas para manipular os resultados das eleições em todo o mundo. Para desmascarar o grupo, os jornalistas se imaginavam como possíveis clientes em busca de intromissão eleitoral, enquanto registravam secretamente horas de filmagens durante reuniões com integrantes da unidade clandestina de empreiteiras.













O grupo, dirigido por Tal Hanan, um ex-agente dos serviços secretos israelenses de 50 anos, operava uma vasta rede de bots de mídia social que usava para afetar a opinião pública em diferentes países. A equipe também usou meios de comunicação legítimos para plantar as informações de que precisava para suas atividades, com M’Barki identificado entre os apresentadores que receberam a desinformação.

O apresentador já havia admitido ter recebido informações de fontes anônimas obscuras, mas negou a disseminação deliberada de notícias falsas de sua parte. Falando com o Politico depois que a investigação foi divulgada, M’Barki reconheceu que “informações usadas… recebidas de fontes” e essa “eles não seguiram necessariamente o processo editorial usual.”

“Eles eram todos reais e verificados. Eu faço o meu trabalho… Não descarto nada, talvez eu tenha sido enganado, não senti que estava ou que participava de uma operação de não sei o que ou não teria feito, ” afirmou o jornalista.