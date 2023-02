China é a grande fiadora da paz nas negociações entre Rússia e Ucrânia, segundo analista

“Há um problema aqui no Ocidente com relação ao conflito porque a Rússia é tratada como agressora da Ucrânia. E a gente sabe que não é bem assim. Desde a negativa aos acordos de Minsk [por parte do Ocidente], nós sabemos que a Rússia vem tentando estabelecer um canal de diálogo com a Ucrânia, com a OTAN e isso está sendo negado. E a China tem ciência disso. Então, a presença da chinesa é muito importante. Ela é uma grande fiadora desse processo [de paz].”