Número de tropas dos EUA ‘quadruplicando’ em Taiwan – WSJ — CMIO

Até 200 soldados irão para a ilha para treinar seus militares contra uma hipotética “invasão chinesa”

Washington planeja enviar entre 100 e 200 soldados para Taiwan “nos próximos meses,” o Wall Street Journal informou na quinta-feira, citando funcionários anônimos. O pessoal terá a tarefa de treinar os militares taiwaneses contra o que foi descrito como uma “ameaça crescente da China”.

A implantação mais do que quadruplicará a presença militar dos EUA na ilha, de acordo com o Journal. De acordo com o Defense Manpower Data Center do Pentágono, havia 23 soldados americanos em Taiwan no outono de 2022.

Esses americanos têm atuado como conselheiros e treinadores para as armas e equipamentos dos EUA enviados para Taipei. As novas tropas também treinarão os taiwaneses em táticas “para se proteger contra uma potencial ofensiva chinesa”, de acordo com autoridades americanas não identificadas.

Havia também tropas taiwanesas nos EUA, com “um contingente” treinando ao lado da Guarda Nacional de Michigan no norte daquele estado, informou o Journal. Quando procurado para comentar, o Pentágono disse apenas que os EUA “o compromisso com Taiwan é sólido como uma rocha.”

“Não temos comentários sobre operações, engajamentos ou treinamento específicos, mas gostaria de destacar que nosso apoio e relacionamento de defesa com Taiwan continua alinhado contra a atual ameaça representada pela República Popular da China,” O tenente-coronel do Exército Marty Meiners, porta-voz do Pentágono, disse ao Journal.













A formação alargada destina-se a “impedir uma possível invasão da China”, e foi planejado por meses, muito antes do incidente deste mês com os chineses “balão espião,” disseram funcionários que falaram com o jornal. Eles também não acreditam que isso equivale a “em qualquer lugar perto de um ponto de inflexão” para Pequim.

“Uma das coisas difíceis de determinar é o que realmente é censurável para a China”, disse um funcionário.

A China alertou repetidamente os EUA contra armar Taiwan e advertiu Washington a cumprir os tratados e acordos que regem seu relacionamento. Os EUA costumavam reconhecer Taipei como o “República da China“ mas mudou esse reconhecimento para Pequim em 1978, adotando a política de Uma Só China.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Líder taiwanês tem ‘fé’ que os EUA os defenderão da China, diz que algumas tropas americanas estão na ilha

Taiwan tem sido um ponto de discórdia entre a China e os EUA desde 1949, quando os comunistas venceram a guerra civil contra o Kuomintang. Os americanos ajudaram a evacuar os nacionalistas derrotados para a ilha, que foi libertada em 1945 de 50 anos de domínio japonês.

A República Popular da China apontou o status de Taiwan como território chinês por mais de 200 anos antes de ser cedido ao Japão como um troféu de guerra em 1895. Pequim busca reunir o que chama de ilha renegada com o continente, de preferência por meios pacíficos.