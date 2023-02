Szijjarto disse que na Ucrânia atrapalha o trabalho das empresas húngaras

Anteriormente, Szijjarto disse que as empresas húngaras operam na Rússia legalmente, sem violar as sanções, portanto, a situação é inaceitável quando são proibidas de trabalhar no mercado ucraniano por causa disso. Em seguida, ele esclareceu que muitos produtos das empresas farmacêuticas Gedeon Richter e Egis foram proibidos na Ucrânia e pedem um boicote à empresa húngara de petróleo e gás MOL.