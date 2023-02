Helicóptero com ministro do Esporte iraniano cai – CMIO

Um helicóptero que transportava o ministro iraniano dos Esportes, Hamid Sajjadi, caiu ao pousar na parte sul do país na quinta-feira. Segundo as autoridades locais, o assessor do ministro morreu no acidente, enquanto o próprio alto funcionário, bem como outros passageiros e tripulantes, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital.

O acidente ocorreu enquanto a aeronave pousava no complexo esportivo da cidade de Baft. O governador local Mohammad Mehdi Fadakar disse que a aeronave tinha 12 passageiros a bordo.

Citando uma testemunha ocular, a agência de notícias IRNA informou que Sajjadi parecia estar em “boa condição.” Enquanto isso, seu conselheiro, Esmail Ahmadi, morreu no acidente.

Fotos e vídeos divulgados pela mídia local mostram um helicóptero virado de cima para baixo, sem sinais de fogo ou fumaça. O helicóptero também parece ter perdido o rastro. Outras imagens mostram uma multidão considerável não muito longe dos destroços da aeronave, bem como veículos de serviços de emergência estacionados nas proximidades.