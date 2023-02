Comércio Rússia-China atingirá meta de US$ 200 bilhões no início – Putin – CMIO

Volume de negócios pode superar a meta antes do previsto, dada a taxa de crescimento do comércio, diz o presidente russo

O comércio entre a Rússia e a China disparou no ano passado e a meta de faturamento de US$ 200 bilhões estabelecida por Moscou e Pequim para 2024 pode ser alcançada antes do esperado, afirmou o presidente Vladimir Putin na quarta-feira. O líder russo falava em uma reunião em Moscou com o principal diplomata da China, Wang Yi.

“Nós estabelecemos uma meta de atingir o nível [of trade turnover] de US$ 200 bilhões em 2024. No ano passado, já eram US$ 185 bilhões, temos todos os motivos para acreditar que atingiremos nossas metas em termos de faturamento comercial, talvez até antes do que planejamos”, disse Putin, acrescentando que a expansão do comércio mútuo é importante para os dois países.

“Gostaria de observar que as relações russo-chinesas estão se desenvolvendo da maneira que planejamos nos anos anteriores. Tudo está progredindo, se desenvolvendo. Estamos alcançando novos marcos,” afirmou o líder russo.

No ano passado, o volume de negócios entre as duas nações cresceu quase um terço. Segundo dados da Administração Aduaneira da China, o país exportou US$ 76,1 bilhões em mercadorias para a Rússia em 2022, um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior, enquanto os embarques da Rússia para a China aumentaram 43,4%, para US$ 114,1 bilhões.

Os números também mostraram que a Rússia era líder entre os 20 maiores parceiros da China em termos de crescimento comercial em 2022. A China vem competindo com a Índia como maior compradora de petróleo da Rússia e ultrapassou a UE como maior importadora de produtos agrícolas russos.













Wang afirmou que as relações entre Moscou e Pequim são fortes e estão resistindo com sucesso à pressão externa, observando que as crises ofereceram oportunidades para ambos.

“Nossas relações não são dirigidas a terceiros países, não estão sujeitas a pressões de terceiros. Temos uma base sólida na economia, na política e na cultura… Juntos, apoiamos a multipolaridade e a democratização nas relações internacionais”, disse o diplomata. Wang acrescentou que a China está pronta para fortalecer a cooperação estratégica com a Rússia em todas as esferas que as duas nações considerarem necessárias.

