Belarus pode participar da restauração de Aleppo

“As partes discutiram as perspectivas de cooperação bielorrusso-síria na esfera comercial e econômica, a possibilidade de envolver o lado bielorrusso no processo de reconstrução pós-conflito da província de Aleppo e a intensificação da interação entre as estruturas empresariais do dois países”, Belta cita o serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia.