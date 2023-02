Comissão Europeia proíbe TikTok — CMIO

Os funcionários do órgão executivo da UE teriam até meados de março para excluir o aplicativo de seus dispositivos

A Comissão Europeia (CE) ordenou que seus funcionários desinstalassem o popular aplicativo de mídia social de propriedade chinesa TikTok de dispositivos corporativos, explicando o movimento como necessário para reforçar a segurança cibernética.

Para proteger os dados da CE e aumentar sua segurança cibernética, seu conselho de administração tem “decidiu suspender o aplicativo TikTok em dispositivos corporativos e dispositivos pessoais registrados nos serviços de dispositivos móveis da Comissão,” de acordo com um comunicado publicado pelo órgão na quinta-feira.

Os funcionários têm até meados de março para cumprir ou perderão o acesso ao e-mail do EC e aos aplicativos do Skype for Business, informou a EURACTIV, citando um e-mail de TI enviado à equipe.

Um porta-voz do TikTok disse à EURACTIV que a proibição é “equivocada e baseada em equívocos fundamentais” sobre a plataforma de mídia social. O porta-voz disse que a empresa tinha “contatou a Comissão para esclarecer as coisas e explicar como protegemos os dados de 125 milhões de pessoas em toda a UE que acessam o TikTok todos os meses.”













No mês passado, um grupo de legisladores republicanos nos EUA apresentou o ‘No TikTok on United States Devices Act’, que busca banir a plataforma em todos os dispositivos do país. Um dos autores do projeto, o senador Josh Hawley (R-MO), argumentou na época que o aplicativo “abre a porta para o Partido Comunista Chinês acessar informações pessoais, teclas digitadas e localização dos americanos por meio de coleta agressiva de dados.”

Em dezembro de 2022, o governador do Texas, Greg Abbott, ordenou que as agências estaduais “elimine todos os riscos de segurança cibernética apresentados pelo TikTok” e proibiu o uso do aplicativo em dispositivos fornecidos pelo governo. Relatórios da época sugeriam que legisladores e funcionários da Câmara dos Representantes dos EUA também haviam sido instruídos a desinstalar o aplicativo de qualquer dispositivo corporativo.

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse durante uma audiência do Comitê de Segurança Interna da Câmara no ano passado que a agência tinha “preocupações de segurança nacional” sobre o TikTok, incluindo o “possibilidade de que o governo chinês possa usá-lo para controlar a coleta de dados de milhões de usuários ou controlar o algoritmo de recomendação.”

Comentando as alegações da época, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, acusou as autoridades americanas de “espalhando desinformação” em uma tentativa de desacreditar uma grande empresa chinesa que compete com gigantes da mídia social ocidentais.

A ByteDance, empresa controladora da TikTok, também rejeitou as alegações de que planejava rastrear os americanos.