Ucrânia quer acordo de exportação de grãos estendido – oficial – CMIO

A Ucrânia planeja pressionar por uma extensão da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, intermediada pela ONU, por pelo menos mais um ano, informou a Reuters na quarta-feira, citando Yury Vaskov, vice-ministro de infraestrutura do país.

O acordo apoiado pela ONU, alcançado em julho passado entre Ucrânia, Rússia e Türkiye, permitiu a retomada dos embarques de trigo e outros produtos agrícolas interrompidos pelo conflito com a Rússia.

De acordo com Vaskov, Kiev também buscará aprovação para que novos portos sejam incluídos no escopo do acordo. Atualmente, o acordo abrange três portos ucranianos: Odessa, Chernomorsk e Yuzhny. Juntos, eles exportam cerca de 3 milhões de toneladas por mês, mas a adição dos portos de Nikolaev pode adicionar mais 2 milhões a essa capacidade, disse Vaskov.

“Uma proposta formal virá de nós esta semana sobre a necessidade de trabalhar em uma extensão… Solicitaremos… para prorrogá-la não por 120 dias, mas por pelo menos um ano porque o mercado agrícola ucraniano e global precisa ser capaz de planejar esses volumes (de exportações) no longo prazo,”O funcionário observou em entrevista à Reuters. Ele acrescentou que Kiev também exigiria um aumento no número de equipes de inspeção de carga “a fim de eliminar o acúmulo de vasos aguardando inspeção.”

As partes do acordo devem iniciar as negociações sobre uma extensão no final desta semana, mas a data exata ainda não foi definida. O acordo inicial de 120 dias já foi prorrogado uma vez, em novembro, e expira em 18 de março, a menos que uma prorrogação seja acordada.













A Rússia, enquanto isso, afirmou repetidamente que está insatisfeita com a forma como o acordo de grãos está sendo implementado. Pelo acordo, esperava-se que a ONU ajudasse a Rússia a retomar seus próprios embarques de grãos via Mar Negro, que, embora não sejam alvo direto de sanções ocidentais, enfrentaram problemas devido às restrições.

O embaixador da Rússia na ONU disse no mês passado que Moscou não conseguiu exportar nenhum grão como parte do acordo. Por outro lado, a Rússia criticou o acordo porque a maior parte dos grãos enviados da Ucrânia não está indo para os países mais pobres, como havia sido acordado, mas para a Europa Ocidental.

