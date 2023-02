Supermercados britânicos começam a racionar vegetais – CMIO

Mau tempo e altos custos de energia podem fazer com que tomates, pepinos e pimentões desapareçam das prateleiras

A maior mercearia do Reino Unido, a Tesco, juntou-se às rivais Asda, Morrisons e Aldi ao limitar as compras de vegetais para salada devido à escassez de oferta, anunciou a empresa na quarta-feira.

A Tesco disse que decidiu limitar as vendas de tomates, pimentões e pepinos a três por pessoa. A empresa observou que estava introduzindo esses limites como medida de precaução, a fim de garantir que mais pessoas recebam os produtos de que precisam.

A cadeia de supermercados de baixo custo Aldi também colocou um “temporário” Limite de três itens para esses vegetais. A Asda limitou os limites de compra a três por pessoa em oito produtos, incluindo brócolis e framboesa, enquanto a Morrisons limitou as compras a dois por pessoa em quatro produtos, incluindo brócolis.

Analistas dizem que os problemas atuais decorrem de dois motivos. Em primeiro lugar, os fornecedores no Marrocos e na Espanha, as maiores fontes de vegetais frescos do Reino Unido no inverno, sofreram com temperaturas frias, chuva e inundações no mês passado, que interromperam as colheitas e interromperam as entregas. Em segundo lugar, os próprios agricultores do Reino Unido têm lutado para abastecer suas estufas devido ao aumento dos preços da energia.

De acordo com o British Retail Consortium, que representa todos os principais supermercados do Reino Unido, as restrições de oferta provavelmente durarão um “poucas semanas”, até o início da estação de cultivo e as lojas encontrarem fornecedores alternativos. A secretária de estado do meio ambiente do Reino Unido, Theresa Coffey, sugeriu na quinta-feira que os compradores britânicos deveriam mudar para nabos e outros vegetais sazonais do Reino Unido, em vez de desejar tomates do exterior.













“Muitas pessoas estariam comendo nabos agora, em vez de pensar necessariamente nos aspectos da alface, tomate e similares.

“Mas estou ciente de que os consumidores querem uma escolha durante todo o ano e é isso que nossos supermercados, produtores de alimentos e produtores de todo o mundo tentam satisfazer,” ela afirmou.

Enquanto isso, especialistas do setor alertam que pode haver aumento de preços como resultado da escassez nas próximas semanas. Isso ocorre quando os preços dos alimentos no Reino Unido já estão subindo em seu ritmo mais rápido em mais de 40 anos, tendo saltado 16,8% ano a ano em dezembro.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT