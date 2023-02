Exército da China está pronto para suprimir interferência externa a Taiwan, adverte Pequim

“Estamos prontos para lutar pela perspectiva de reunificação pacífica com os pensamentos mais sinceros e máximos esforços, no entanto, se a liderança do Partido Democrático Progressista persistir sem seus equívocos, conspirando com forças externas para continuar provocações para alcançar a independência de Taiwan constantemente exacerbando o confronto entre os dois lados do estreito de Taiwan […] o Exército de Libertação Popular vai agir e tomar medidas necessárias para suprimir decisivamente quaisquer atividades secessionistas que visam alcançar independência de Taiwan e interferência de forças externas”, advertiu Tan Kefei.