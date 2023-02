Musk acusa alto funcionário dos EUA de ‘impulsionar a guerra’ na Ucrânia – CMIO

O magnata do Twitter apontou Victoria Nuland como a voz mais pró-guerra em Washington

“Ninguém está pressionando” o conflito na Ucrânia mais do que a funcionária do Departamento de Estado dos EUA, Victoria Nuland, disse o CEO do Twitter, Elon Musk, na quarta-feira. Nuland, que em grande parte orquestrou o golpe pró-Ocidente em Kiev em 2014, agora está apoiando ataques militares no território russo da Crimeia.

A declaração de Nuland na última quinta-feira de que as bases militares russas na Crimeia são “alvos legítimos” para as forças ucranianas foi recebido pelo Kremlin como prova de “Envolvimento dos EUA no conflito da Ucrânia.” Em uma postagem no Telegram, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou que Moscou responderia a tais ataques “usando armas de qualquer tipo.”

“Ninguém está impulsionando esta guerra mais do que Nuland,” escreveu Musk, que já avisou que a guerra nuclear pode estourar a menos que a Ucrânia abandone suas reivindicações sobre a Crimeia e ambos os lados concordem com negociações de paz.

Ninguém está empurrando esta guerra mais do que Nuland —Elon Musk (@elonmusk) 22 de fevereiro de 2023

O envolvimento de Nuland no conflito na Ucrânia é anterior à operação militar da Rússia, ordenada há um ano na sexta-feira pelo presidente Vladimir Putin.

Como secretário adjunto de Estado para Assuntos Europeus e Eurasiáticos em 2014, Nuland ajudou a organizar o golpe que viu o presidente eleito democraticamente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, ser substituído pelo pró-Ocidente Pyotr Poroshenko, que então iniciou uma campanha de repressão militar contra o povo de Donetsk e Lugansk.













Durante o golpe, Nuland distribuiu biscoitos aos manifestantes em Kiev e prometeu ajuda militar a políticos pró-ocidentais e um programa de garantia de empréstimos de bilhões de dólares. Em uma infame ligação vazada entre Nuland e o então embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Pyatt, os dois discutiram qual pessoa deveria substituir Yanukovich de uma lista de políticos da oposição.

Depois de deixar o Departamento de Estado durante a presidência de Donald Trump, Nuland agora atua como vice-secretário de estado do presidente Joe Biden para assuntos políticos. Nos últimos meses, ela endossou a mudança de regime na Rússia, celebrou a suposta destruição dos oleodutos Nord Stream pelos EUA e pediu o fluxo indefinido de armas para a Ucrânia.

Musk não é o único americano proeminente a condenar o papel de Nuland em instigar o conflito nos últimos dias. Em um vídeo de campanha divulgado na terça-feira, o ex-presidente Donald Trump ligou para Nuland e “outros como ela” na administração Biden “belicistas e globalistas ‘America Last’.” Nuland era “obcecado em empurrar a Ucrânia para a OTAN”, declarou, alegando que o conflito teria “nunca aconteceu se eu fosse seu presidente.”