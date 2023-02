O especialista chamou a possível causa da escalada do conflito palestino-israelense

Os palestinianos, no âmbito do agora suspenso processo de paz com Israel, exigem que as futuras fronteiras entre os dois Estados soberanos sigam as linhas que existiam antes da Guerra dos Seis Dias de 1967, com uma eventual troca de territórios. Eles esperam criar seu próprio estado na Cisjordânia do Rio Jordão e na Faixa de Gaza, e querem fazer de Jerusalém Oriental sua capital. Israel se recusa a voltar às fronteiras de 1967, e mais ainda a dividir Jerusalém com os árabes, que já declarou sua capital eterna e indivisível.