Cazaquistão enviará petróleo para a Alemanha via Rússia – ministro – CMIO

O petróleo cazaque começará a transitar pelo território russo para a Alemanha através do oleoduto Druzhba nos próximos dias, enquanto Berlim busca substituir o fornecimento de petróleo bruto de Moscou, disse o ministro da Energia do Cazaquistão, Bolat Akchulakov, a repórteres na quarta-feira.

A estatal Kaztransoil solicitou à Transneft, empresa estatal russa de transporte de dutos e operadora da seção russa do oleoduto Druzhba, o envio das primeiras 20.000 toneladas de petróleo bruto para a Alemanha usando a infraestrutura russa.

“Eu realmente espero que comece a fluir hoje,” disse o ministro, indicando que os embarques de petróleo podem começar na quarta-feira, uma vez que “ontem todos os procedimentos foram concluídos.”

Em dezembro, a Astana solicitou o trânsito de 1,2 milhão de toneladas de petróleo em 2023 via Rússia para a Alemanha, com possível aumento nos embarques futuros para 7 milhões de toneladas.













A Alemanha, que historicamente tem sido o maior comprador de petróleo russo da UE, interrompeu as importações por oleodutos em 1º de janeiro, apesar do fato de que o último embargo da UE isenta as entregas por encanamento ao bloco do país atingido pelas sanções.

A parte norte do sistema de dutos de Druzhba alimenta duas refinarias no leste da Alemanha, bem como plantas na Polônia. Varsóvia ainda está comprando petróleo russo, mas sob o plano de substituição não há garantias de que as entregas para a Alemanha sejam originárias do Cazaquistão, e não da Rússia, de acordo com a ministra polonesa do Clima, Anna Moskwa.

O Ministério da Economia da Alemanha disse que alguma mistura de petróleo cazaque e russo era inevitável, enfatizando que era “É crítico que não haja mais remessas da Rússia, então não há dinheiro fluindo para a Rússia.”

Enquanto isso, anteriormente, o porta-voz da Transneft, Igor Demin, observou que o “volumes que costumavam fluir da Rússia para a Alemanha não podem ser substituídos pelo Cazaquistão.” Ele explicou que, enquanto a Rússia já embarcou até 20 milhões de toneladas de petróleo por ano para a Alemanha e outros 10 milhões de toneladas para a Polônia via Druzhba, o Cazaquistão só consegue bombear de 3 a 7 milhões de toneladas anualmente.

