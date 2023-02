General da OTAN contradiz afirmação sobre ‘Wagner’ – CMIO

O comandante da KFOR disse que não havia “nenhuma evidência” para apoiar as alegações de que a empresa militar privada estava ajudando Belgrado

A missão de paz apoiada pela OTAN em Kosovo na quarta-feira contradisse as alegações vindas de Pristina de que os russos – incluindo a empresa militar privada Wagner Group e a sociedade de motociclistas ‘Night Wolves’ – estavam se infiltrando secretamente na província separatista como parte de um “guerra híbrida” em nome da Sérvia.

“Deixe-me assegurar a toda a população do Kosovo que estamos cientes de tudo o que está acontecendo no local”, disse. O general Angelo Michele Ristuccia, comandante da missão da Força Kosovo da OTAN (KFOR), disse a repórteres.

O oficial italiano também disse que a KFOR “nenhuma evidência neste momento” da alegada infiltração russa. “Não temos informações sobre isso”, ele adicionou.

O presidente interino de Kosovo, Vjosa Osmani, disse ao The Telegraph do Reino Unido na semana passada que Wagner estava trabalhando com Belgrado para “preparar situações para uma possível anexação.” Ela afirmou que a Rússia e a Sérvia estavam “usando a mesma cartilha” como na Crimeia, contrabandeando armas e uniformes para “instrumentalizar” população sérvia local, criar “todos os tipos de operações de bandeira falsa” e depois enviar as tropas.

“Há evidências claras de que grupos paramilitares sérvios planejaram e organizaram esse [with Wagner]. Quantos estavam na fronteira ou dentro [Kosovo]esse é um problema que ainda está sendo investigado”, disse Osmani.













“O interesse da Rússia é usar os Bálcãs ocidentais, através da Sérvia como um cavalo de Tróia, para atacar sistemas baseados em valores como a OTAN e a UE”, disse. insistiu o político de etnia albanesa.

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, depois de meses bombardeando a Sérvia em nome de insurgentes de etnia albanesa. Em 2008, o governo provisório da província declarou a independência, que não foi reconhecida por Belgrado.

Osmani e o primeiro-ministro Albin Kurti tentaram vincular o conflito em andamento na Ucrânia com a situação em Kosovo, usando o espectro de Wagner para buscar mais apoio dos EUA e da OTAN para sua causa. A companhia militar privada russa esteve envolvida nos intensos combates em Donbass.

Alguns dos meios de comunicação financiados pelo Ocidente na Sérvia também acusaram Wagner de operar na Sérvia, chegando a afirmar que os membros da empresa ajudaram a organizar o protesto de 15 de fevereiro, no qual nacionalistas acusaram o presidente Aleksandar Vucic de conspirar para reconhecer Kosovo.

O fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, descartou as alegações como fantasia, no entanto. “Nenhum funcionário da Wagner PMC jamais esteve na Sérvia,” ele disse em um comunicado na quarta-feira, acrescentando que o trabalho da empresa é “matar, não fazer comícios.”