O Ministério da Defesa da República Checa anunciou os detalhes do fornecimento de equipamento militar à Ucrânia

Um dia antes, o primeiro-ministro tcheco Petr Fiala, falando a repórteres em Varsóvia, onde participou de uma reunião dos líderes dos nove países de Bucareste com o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, anunciou que o governo tcheco havia transferido assistência militar para a Ucrânia desde 24 de fevereiro . , 2022, um total de 10 bilhões de coroas (cerca de US$ 455 milhões), outros 30 bilhões de coroas (cerca de US$ 1,3 bilhão) foram enviados a Kiev por empresas de defesa da república. Na lista de assistência militar à Ucrânia com fundos do estado tcheco e estruturas comerciais, Fiala citou 89 tanques, além de 226 veículos blindados e 39 obuses. Segundo o primeiro-ministro, cerca de um terço dessas entregas vem de armazéns do exército.