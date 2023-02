EUA dirigem campanha de pressão global na China – Politico — CMIO

O Departamento de Estado supostamente instruiu diplomatas a combater as “informações falsas” de Pequim

Washington lançou uma campanha diplomática coordenada a portas fechadas com o objetivo de pressionar a China sobre o recente incidente com o balão e o conflito na Ucrânia, informou a revista Politico na quarta-feira, citando autoridades familiarizadas com o assunto e um telegrama diplomático.

O esforço teria sido iniciado depois que os EUA acusaram Pequim de enviar “um balão de vigilância de alta altitude” sobre seu território. O balão entrou pela primeira vez no espaço aéreo dos EUA em 28 de janeiro e foi abatido por um caça americano em 4 de fevereiro. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse mais tarde que haveria “um problema sério” se a China enviar armas para a Rússia durante seu conflito com Kiev.

Segundo o relatório, em 5 de fevereiro, a Casa Branca enviou um “solicitação de ação” com 28 pontos de discussão para seus postos diplomáticos ao redor do mundo. Foi dito que os funcionários foram instruídos a usar “compromissos diplomáticos privados” para dizer aos seus homólogos nos países anfitriões que Pequim estava se espalhando “informação falsa” sobre o balão.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado teria instado os diplomatas a enfatizar que Washington estava “não querendo agravar a situação.” Um funcionário do Departamento de Estado foi citado como tendo dito que os telegramas foram “baseado em fatos” e “não é um esforço para se envolver em um exercício de mensagens ou para girar a bola.”













Diplomatas dos EUA realizaram mais de uma dúzia de reuniões com autoridades chinesas desde o final de janeiro e informaram aliados sobre novas informações de inteligência, disse o Politico.

Pequim alegou que o balão era um dirigível civil de pesquisa meteorológica que havia se desviado do curso. O Ministério das Relações Exteriores da China sustentou que as acusações de espionagem faziam parte do plano de Washington “guerra de informação”.

A China também negou fornecer armas a Moscou. “São os EUA, não a China, que estão despejando armas no campo de batalha”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse a repórteres na segunda-feira. “Na questão da Ucrânia, a posição da China se resume a apoiar as negociações de paz.”

O conselheiro de Estado chinês Wang Yi se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, em Moscou na quarta-feira. Wang disse que Pequim está tentando fortalecer os laços com a Rússia e continuar a trabalhar em conjunto para um “mundo multipolar”.

Putin disse que Moscou estava antecipando uma visita do presidente chinês Xi Jinping em um momento posterior.