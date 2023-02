China diz que Exército está pronto para reprimir separatismo em Taiwan

“Estamos dispostos a lutar pela perspectiva de uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e os melhores esforços, no entanto, se a liderança do Partido Democrático Progressista persistir em suas ilusões, conspirando com forças externas para continuar as provocações para alcançar a independência de Taiwan, exacerbando constantemente a confronto entre as duas margens do Estreito de Taiwan e até mesmo colocando os compatriotas taiwaneses em uma posição perigosa, o Exército Popular de Libertação da China falará com ações e tomará as medidas necessárias para suprimir resolutamente quaisquer atividades separatistas para alcançar a independência de Taiwan e a interferência de forças externas”, ele disse.