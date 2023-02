Exportações de petróleo russo sobem antes do corte na produção – Bloomberg – CMIO

Um aumento acentuado na oferta mostra que todas as regiões aumentaram os fluxos de petróleo, informa a agência

Os embarques de petróleo bruto transportado por via marítima russa subiram na semana passada, quando os compradores correram para encher os estoques dias antes de o terceiro maior produtor mundial reduzir a produção de petróleo, informou a Bloomberg na terça-feira.

As exportações dos terminais russos do Báltico, Mar Negro, Ártico e Pacífico aumentaram 26% em relação à semana anterior, atingindo um total de 25,2 milhões de toneladas de petróleo ou 3,6 milhões de barris por dia nos sete dias até 17 de fevereiro.

No início deste mês, Moscou anunciou que reduziria voluntariamente a produção de petróleo em março em 500.000 barris por dia, uma vez que interrompe as vendas a compradores que cumprem um teto de preço imposto pelo Ocidente. Numerosos analistas ocidentais interpretaram o movimento como inevitável e uma decisão forçada, embora os dados de fluxo indiquem que o corte na produção de petróleo da Rússia foi uma política de escolha, afirmou Bloomberg.

Grandes volumes de petróleo bruto, incluindo petróleo que anteriormente ia para a Polônia e Alemanha por oleodutos, foram embarcados de portos russos em navios-tanque europeus.













Segundo dados da Bloomberg, os volumes de petróleo destinados à China, Índia e Türkiye – nações que não aderiram às sanções ocidentais – e cargas que ainda não mostraram seu ponto final atingiram 3,19 milhões de barris por dia nas quatro semanas até 17 de fevereiro, representando o maior valor registrado desde que o outlet começou a rastrear os embarques no início de 2022.

As observações mostram que a maioria das cargas atualmente identificadas como ‘Ásia Desconhecida’, agora transportando o equivalente a 603.000 barris por dia, terminará na Índia. Embarcações categorizadas como ‘Outras Desconhecidas’, rodando a 813.000 barris por dia nas quatro semanas até 17 de fevereiro, podem eventualmente emergir em Türkiye.

A saída disse que um número crescente de cargas brutas está sendo transferido de um navio para outro no Mediterrâneo para viagens para a Ásia.

As exportações marítimas de petróleo para países europeus, excluindo Türkiye, aumentaram para 125.000 barris por dia nos 28 dias até 17 de fevereiro, sendo a Bulgária o único destino europeu, pois garantiu uma isenção das sanções ocidentais até 2024.

Um embargo da UE ao petróleo bruto russo transportado por via marítima entrou em vigor em 5 de dezembro, juntamente com um teto de preço de US$ 60 para as exportações de petróleo, como parte do sexto pacote de sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. O governo russo proibiu quaisquer negócios de petróleo sob o esquema de teto de preço.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT