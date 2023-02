Primeiro-ministro da Hungria aponta razões para o declínio da União Europeia

De acordo com o jornal Magyar Nemzet, Orbán fez as observações em uma reunião a portas fechadas com os membros da coligação de direita Fidesz-KDNP na quarta-feira (22). Durante a sessão, ele teria identificado os principais opositores da aliança, que englobam “grupos de interesses internacionais pró-guerra, da administração Biden, burocratas pró-guerra de Bruxelas e políticos pró-guerra”.