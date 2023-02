Ministério das Relações Exteriores da China é instado a parar de se preocupar com as relações entre a Rússia e a China

Anteriormente, Wang Yi, membro do Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da China (Comitê Central do PCCh), chefe do Gabinete da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCCh, visitou Moscou , reuniu-se com o presidente russo Vladimir Putin, bem como com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia , Nikolai Patrushev.