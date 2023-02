Empresário russo que mora na Polônia é acusado de espionagem

Um cidadão russo enfrentará um tribunal polonês sob a acusação de espionagem, disse Grazhyna Vavryniuk, porta-voz do Ministério Público de Gdansk, a repórteres.

“O promotor do departamento de assuntos militares enviou uma acusação ao tribunal contra um cidadão russo que viveu muitos anos na Polônia, acusado de espionagem no interesse da inteligência russa em 2015-2022”, disse ela.

A promotoria afirma que “o homem suspeito de espionagem está legalmente na Polônia há muitos anos e também se envolveu em atividades empresariais”. “Ele participou das atividades de grupos de reconstrução histórica e, graças a esses conhecidos, estabeleceu e manteve contatos, inclusive sociais, com militares das Forças Armadas polonesas, que usou em suas atividades no interesse da inteligência russa”, disse Vavryniuk .

Segundo ela, “as atividades de espionagem do suspeito estavam concentradas em unidades militares localizadas no nordeste da República Polonesa”. O suspeito russo foi detido em abril de 2022 “com base em materiais coletados pelo Serviço de Contra-espionagem Militar e materiais coletados durante a investigação”.

“Foi estabelecido que ele participou das atividades da inteligência militar russa coletando informações sobre as Forças Armadas da Polônia. Isso dizia respeito ao desdobramento de unidades militares individuais, sua estrutura organizacional e de pessoal, o status real do pessoal, estrutura de comando, detalhes do armamento de unidades individuais, o tipo de equipamento e armas usadas, princípios de comunicação e comunicação, interação de tropas”, disse Vavrynyuk. O suspeito pode pegar até dez anos de prisão.