‘Noiva do ISIS’ perde apelo de cidadania – CMIO

Shamima Begum, que deixou o Reino Unido aos 15 anos para se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico, perdeu um recurso contra uma decisão anterior de privá-la de sua cidadania britânica. Apesar da admissão de Begum de que ela viajou voluntariamente para o ‘Califado’, seus advogados tentaram argumentar que ela foi traficada.

Begum perdeu a cidadania em 2019 por motivos de segurança nacional, depois que foi descoberta em um campo de detenção na Síria após a derrota do Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS). Ela havia deixado Londres quatro anos antes para se juntar ao grupo, casando-se com um jihadista logo após chegar à Síria e tendo três filhos, todos mortos.

Begum, agora com 23 anos, contestou a decisão do governo em uma audiência secreta em novembro, mas a Comissão Especial de Apelações de Imigração decidiu na quarta-feira que era legal.

Em sua decisão, o juiz Robert Jay escreveu que, embora a ameaça à segurança nacional representada por Begum seja discutível, esta questão é “para o secretário de estado avaliar e não para a comissão.”













A equipe jurídica de Begum argumentou que o então secretário do Interior, Sajid Javid, não considerou se a adolescente havia sido vítima de tráfico de crianças quando partiu para a Síria em 2015. Jay escreveu que enquanto “havia uma suspeita crível de que a Sra. Begum havia sido traficada para a Síria” e explorado sexualmente, a evidência disso foi insuficiente para superar as preocupações de segurança nacional de Javid.

Desde que foi descoberta na Síria, Begum falou extensivamente com a imprensa, tornando-se uma das mais conhecidas ‘noivas do ISIS’. Ela disse a repórteres em 2019 que não se arrependia de ter feito a viagem e que a visão de cabeças decepadas “não me incomodou em nada.” Em outras entrevistas, ela descreveu os ataques terroristas em solo britânico como “justificado”, mas insistiu que estava pronta para voltar ao Reino Unido e viver uma vida normal.

Apesar de perder sua cidadania britânica, Begum não é apátrida e é cidadã de Bangladesh por descendência. No entanto, ela não fez nenhuma tentativa de buscar transferência para Bangladesh, onde o ministro das Relações Exteriores, Abdul Momen, alertou em 2019 que ela enfrentaria a pena de morte por terrorismo.