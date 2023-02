Pesquisa: mais de 80% dos russos avaliam positivamente discurso de Putin à Assembleia Federal

“45% dos entrevistados avaliaram sua impressão do discurso como totalmente positiva, 36% como bastante positiva. Um total de 81% dos entrevistados deu avaliações positivas (em 2019 – 66%, 2020 – 76%, 2021 – 72%)” , é referido nas conclusões da pesquisa publicadas hoje, quinta-feira (23).

11% dos entrevistados não gostaram do discurso do presidente, 8% ficaram indiferentes ou acharam difícil responder; 82% dos entrevistados observaram que todo o discurso do chefe de Estado foi interessante.