Wall Street sofre o pior dia de 2023 — CMIO

O Dow e o S&P experimentaram suas quedas mais acentuadas em dois meses em meio a uma liquidação mais ampla do mercado de ações

Os mercados de ações dos EUA sofreram perdas prolongadas na terça-feira, com os investidores se preparando para novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve, após os dados mais recentes sobre a inflação e uma perspectiva desfavorável para o varejo.

De acordo com dados de negociação, o Dow Jones Industrial Average fechou quase 700 pontos em queda, em 33.129, caindo 2,06% em sua pior queda desde 15 de dezembro. O S&P 500 caiu 2%, também sua maior queda desde 15 de dezembro, para fechar em 3.997. Todos os índices fecharam em baixa, com as ações de bens de consumo discricionários sofrendo a maior queda, 3,3%. O Nasdaq Composite caiu 2,50%, para 11.492.

Embora as ações dos EUA inicialmente tenham subido no início de 2023, elas perderam força em meio a novos temores de alta nas taxas. A queda em todo o mercado ocorreu antes da divulgação da ata pelo Fed de sua reunião de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, na qual o regulador aumentou as taxas em 25 pontos-base.

O mercado acredita que o banco central aumentará as taxas em mais 25 pontos-base quando se reunir em março e novamente em maio, mas aguarda a ata para ver o que o Fed tem a dizer sobre sua futura política.

A liquidação de terça-feira também ocorreu depois que o maior varejista dos EUA, o Walmart, divulgou uma perspectiva cautelosa para 2023, com os lucros anuais abaixo das estimativas anteriores em meio à demanda mais fraca e preços altos. O CFO do Walmart, John David Rainey, disse à CNBC que os consumidores ainda estão “muito pressionado” e compre menos itens discricionários devido aos custos de mercearia teimosamente altos.

Segundo dados divulgados na semana passada, a inflação arrefeceu um pouco em janeiro, subindo a uma taxa anual de 6,4%, mas ainda muito acima da meta de 2%.

