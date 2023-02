O Itamaraty falou sobre a coordenação do trabalho conjunto da Rússia, Turquia e Síria

Em dezembro , a Rússia sediou as primeiras negociações entre os ministros da Defesa da Turquia e da Síria em 11 anos. Em 2011, uma guerra civil estourou na Síria. A Turquia, que antes desse conflito mantinha relações estreitas com Damasco, ficou do lado dos opositores do presidente sírio, Bashar al-Assad. Desde então, as relações da Turquia com a Síria permaneceram difíceis. No entanto, nas últimas semanas, ambos os lados, assim como alguns meios de comunicação, têm falado sobre a possibilidade de uma normalização gradual.