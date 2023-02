Especialista: decisão da Rússia de suspender Tratado START é atempada e fará os EUA pensarem melhor

De acordo com Park Jung-soo, a situação na Ucrânia “inevitavelmente se arrastará”, pois é improvável que os EUA e a OTAN retirem o seu pessoal e armas de lá, as atividades contra a Rússia também vão continuar. Por isso, a probabilidade de escalada do conflito entre as partes envolvidas é maior do que uma redução de tensões.