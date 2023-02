FBI e CIA processam por assassinato de ícone dos direitos civis – CMIO

Os parentes de Malcolm X entraram com uma ação contra o governo federal e estadual. agências por supostamente encobrir seu assassinato há 58 anos

A família do falecido ícone dos direitos civis Malcolm X entrou com um processo de homicídio culposo de US$ 100 milhões contra o estado de Nova York, a CIA e o FBI por supostamente encobrir o assassinato do ativista na década de 1960. A decisão foi anunciada por seus parentes e seus advogados em entrevista coletiva na terça-feira.

Malcolm X foi morto a tiros em 21 de fevereiro de 1965 enquanto se preparava para fazer um discurso para a Organização da Unidade Afro-Americana no Audubon Ballroom em Manhattan.

“Durante anos, nossa família lutou para que a verdade sobre seu assassinato fosse revelada e gostaríamos que nosso pai recebesse a justiça que ele merece”, disse. Ilyasah Shabazz, sua filha, disse, acusando várias agências governamentais federais e de Nova York de ocultar evidências de que eles “conspiraram e executaram seu plano para assassinar Malcolm X.”

“A verdade sobre as circunstâncias que levaram à morte de nosso pai é importante – não apenas para sua família, mas para muitos seguidores, muitos admiradores… E é nossa esperança que o litígio deste caso finalmente forneça algumas perguntas sem resposta.”

O assassinato de Malcolm X foi inicialmente atribuído a três membros da Nação do Islã – Muhammad Abdul Aziz, Khalil Islam e Thomas Hagan – que foram todos acusados, julgados e condenados pelo assassinato. No entanto, depois de passar mais de 20 anos na prisão, em novembro de 2021, Aziz e Islam foram exonerados e premiados com $ 36 milhões por condenações injustas. Isso foi depois que os escritórios do promotor distrital de Manhattan descobriram que os promotores e o FBI haviam retido provas importantes que teriam absolvido os dois homens.













Os advogados da família de Malcolm X argumentaram que, se o governo compensou Aziz e o Islã, também deveria pagar às filhas do ativista que “sofreram mais com o assassinato”.

A Reuters relata que o Departamento de Polícia de Nova York disse que não comentaria os litígios pendentes, enquanto o FBI e a CIA ainda não emitiram uma resposta.

O assassinato de Malcolm X tem sido tema de debates acalorados, com alguns suspeitando que as autoridades federais conspiraram para assassinar o proeminente ativista dos direitos civis. Seu assassinato foi um dos quatro maiores assassinatos na década de 1960 nos Estados Unidos, ocorrendo apenas dois anos após o assassinato do presidente John F. Kennedy e três anos antes dos assassinatos de Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy.