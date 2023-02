Pentágono emite alerta sobre sementes de papoula – CMIO

Um memorando oficial observa que a planta pode desencadear um teste de drogas positivo por conter níveis mais altos de codeína opiácea.

Os membros do serviço militar dos EUA devem evitar “todo consumo” das sementes de papoula em todas as suas formas devido à possibilidade de produzirem resultados positivos nos testes de drogas, alertou o Pentágono em um memorando aos secretários dos departamentos militares publicado na terça-feira.

Embora reconheça que “preocupações com sementes de papoula e testes de drogas não são novas”, O subsecretário de Defesa de Pessoal e Prontidão, Gilbert Cisneros, revelou que “dados recentes” tinha mostrado que as sementes tinham “maior contaminação de codeína do que relatado anteriormente.” As sementes de papoula vêm da papoula do ópio, a mesma espécie de planta usada para fabricar analgésicos narcóticos, como morfina e codeína, e geralmente são contaminadas com pequenas quantidades de extrato de ópio quando colhidas.

“O consumo de produtos de semente de papoula pode causar um resultado de exame de urina positivo para codeína e prejudicar a capacidade do Departamento de identificar o uso de drogas ilícitas”, Cisneros escreveu no memorando.













“Com muita cautela, acho que proteger os membros do Serviço e a integridade do programa de testes de drogas requer um aviso para evitar sementes de papoula”, ele continuou, prometendo “revisar esta política de acordo” à medida que mais dados se tornam disponíveis. Os secretários de departamento foram instruídos a impor uma proibição de “produtos alimentares e produtos de panificação contendo sementes de papoila” em seus subordinados indefinidamente.

As forças armadas dos EUA enfrentaram uma crise de recrutamento nos últimos anos, à medida que o número de pessoas qualificadas para servir continua diminuindo. Estatísticas recentes mostram que a obesidade e outras condições médicas, problemas psicológicos e antecedentes criminais – incluindo histórico de uso de drogas – tornaram mais de 70% dos jovens americanos de 18 a 24 anos inelegíveis para o serviço militar sem dispensa, de acordo com um relatório da organização de defesa dos veteranos Mission: Readiness Group.

Ao mesmo tempo, os líderes militares testemunharam no ano passado que apenas um em cada 11 americanos elegíveis realmente deseja servir.

Alguns recrutadores do Exército agora estão considerando abrir suas portas para usuários de maconha, já que mais de 93% dos jovens de 19 a 25 anos têm algum tipo de acesso a uma forma legal da droga e 30% dos jovens com menos de 30 anos reconheceram fumar. – uma admissão que, por si só, requer uma renúncia.

Embora o uso de opioides entre adultos jovens seja menos comum, essa faixa etária é a que mais abusa de analgésicos opioides prescritos, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que afirmou em uma publicação recente que 12% dos jovens de 18 a 25 anos fizeram uso indevido de medicamentos prescritos no ano passado.