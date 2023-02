Hungria descreve a razão para o declínio europeu – mídia – CMIO

Os EUA afirmaram seus interesses às custas do continente, afirmou Viktor Orban

As políticas do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, se tornaram um fator-chave no declínio da Europa em meio ao conflito na Ucrânia, afirmou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, segundo a mídia local.

De acordo com o jornal Magyar Nemzet, Orban fez as declarações em uma reunião fechada com membros da coalizão de direita Fidesz-KDNP na quarta-feira. Durante a sessão, ele teria identificado os principais opositores da aliança, que incluem “grupos de interesse internacionais pró-guerra, que consistem no governo Biden, burocratas pró-guerra de Bruxelas e políticos pró-guerra.”

O relatório diz que Orban afirmou que “A Europa enfraqueceu no ano passado porque o governo Biden está afirmando seus interesses em Bruxelas sem limites às custas dos interesses europeus.”

O primeiro-ministro húngaro teria acrescentado que a resposta ao conflito na Ucrânia e “o tsunami de sanções” afetaram a economia da Europa, enquanto os EUA, que têm energia barata suficiente, evitaram esses desafios.













Orban continuou dizendo que a Europa perdeu sua independência e poder econômico e militar em apenas um ano, insistindo que a Hungria deve proteger seus próprios interesses para enfrentar a tempestade, conforme citado pelo jornal.

Para conseguir isso, Budapeste deve “defender a posição pró-paz contra a administração Biden e Bruxelas,” proteger a economia húngara combatendo a inflação e fortalecer suas forças armadas, disse ele.

O primeiro-ministro também teria afirmado que Budapeste não apóia ninguém no conflito da Ucrânia, porque “não pode haver vencedor nesta guerra.” Moscou não pode vencer por causa da assistência que o Ocidente está prestando a Kiev, enquanto a Rússia é uma potência nuclear e “uma potência nuclear não pode ser encurralada”, ele teria explicado.

A Hungria exortou em várias ocasiões a Rússia e a Ucrânia a concordarem imediatamente com um cessar-fogo, ao mesmo tempo em que expressa repetidamente sua oposição às sanções que o Ocidente impôs a Moscou. No domingo, Orban afirmou que as restrições não conseguiram encerrar as hostilidades, mas prejudicaram a economia da Europa.