Jornalista morto enquanto cobria investigação de homicídio – CMIO

Um repórter e uma menina de nove anos foram mortos em uma série de tiroteios na Flórida

Um jornalista do Spectrum News 13 foi morto no centro da Flórida na quarta-feira enquanto fazia uma reportagem da cena de um assassinato ocorrido no início do dia. A tragédia ocorreu durante uma série de tiroteios, em que três pessoas, incluindo uma menina, foram mortas e duas ficaram feridas.

A polícia respondeu inicialmente a um tiroteio na área de Pine Hills, a noroeste de Orlando, onde uma mulher de 20 anos foi morta. Equipes de reportagem chegaram ao local do crime para cobrir a investigação do homicídio.

Segundo testemunhas, citadas pela Associated Press, em algum momento naquele dia um atirador se aproximou do veículo de notícias e abriu fogo contra os repórteres. Um jornalista foi morto e outro foi hospitalizado em estado crítico.

O atirador então atirou fatalmente em uma menina de nove anos em uma casa próxima e feriu sua mãe, que também permanece em estado crítico, segundo relatos.













A polícia deteve um homem de 19 anos chamado Keith Melvin Moses, suspeito de ter cometido os três tiroteios. O xerife do condado de Orange, John Mina, disse que Moses “uma longa história criminal”, incluindo acusações de porte de arma, bem como acusações de roubo, agressão agravada, agressão com arma letal e furto.

Os motivos do suspeito ainda estão sendo determinados, disse Mina. Segundo o xerife, Moses conhecia a primeira vítima, uma mulher de 20 anos, mas não tinha ligação aparente com as outras vítimas.

“Estamos profundamente tristes pela perda de nosso colega e pelas outras vidas sem sentido tiradas hoje”, disse. Spectrum News 13 disse em um comunicado. A emissora de TV não divulgou os nomes de seus repórteres que estiveram no local do tiroteio.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, ofereceu condolências às vítimas e suas famílias. “Muitas vidas estão sendo dilaceradas pela violência armada” ela escreveu no Twitter.