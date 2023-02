Anteriormente, o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, à margem da Conferência de Munique, pediu para fornecer a Kiev projéteis de fragmentação proibidos em muitos países, já que os Estados Unidos e seus parceiros têm essas armas “para milhões de tiros”. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, explicou aos jornalistas à margem do fórum que a Ucrânia não é parte contratante da convenção sobre munições de fragmentação e fósforo e, portanto, do ponto de vista da lei, segundo Kuleba, nada interferiria com o fornecimento.