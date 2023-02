Especialista sul-coreano chamou a decisão de Putin sobre o START oportuna

A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de suspender a participação no Tratado de Redução de Armas Ofensivas (START) é “oportuna”, uma boa decisão que fará os Estados Unidos “pensarem sobre isso” e pode ajudar a bloquear a retomada dos testes nucleares pelos Estados Unidos Estados Unidos , Grã-Bretanha e França , bem como o fortalecimento de suas armas, acredita o ex-presidente do Comitê de Cooperação Econômica do Norte do presidente sul-coreano, Park Chung-soo.