Inflação alemã sobe – relatório – CMIO

A taxa de inflação da Alemanha subiu 8,7% no ano em janeiro e 1% no mês, informou o Departamento Federal de Estatística (Destatis) na quarta-feira.

De acordo com os dados que confirmaram os resultados provisórios, os preços ao consumidor, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, aumentaram 9,2% em relação ao ano anterior. Em relação a dezembro, os preços aumentaram 0,5%.

“Após uma desaceleração no final do ano passado, a taxa de inflação mantém-se assim num nível elevado,” disse a presidente da Destatis, Ruth Brand. “Estamos observando aumentos de preços de muitos bens e, cada vez mais, também de serviços. As famílias pagaram preços mais elevados em particular para energia e alimentos também em janeiro”, ela adicionou.

O relatório indicou que os preços dos produtos energéticos em janeiro foram 23,1% maiores em termos anuais, apesar das medidas de alívio. Um aumento particularmente grande foi registrado novamente nos preços de energia doméstica, que subiram 36,5% no ano, disse o Destatis.

Os preços dos alimentos subiram 20,2% em janeiro em relação ao ano anterior. “A taxa de aumento dos preços dos alimentos, portanto, foi mais do que o dobro da taxa geral de inflação novamente”, De acordo com o relatório.

Os preços dos serviços subiram 4,5% em janeiro de 2023 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Registaram-se aumentos de preços acima da média na manutenção e reparação de habitações (+16,9%) e na restauração em restaurantes, cafés e similares (+10,9%).

A maior economia da UE sofreu uma inflação recorde no ano passado devido a um aumento nos preços da energia provocado por uma queda nas entregas de gás natural da Rússia em meio a sanções relacionadas à Ucrânia. Problemas com a manutenção do oleoduto e a sabotagem dos oleodutos do Nord Stream agravaram ainda mais a escassez de suprimentos. O ministro da Economia, Robert Habeck, disse que a Alemanha evitaria um declínio econômico acentuado, mas está prestes a entrar em uma recessão técnica.

