Uma sessão especial de emergência está sendo realizada na Assembleia Geral da ONU, durante a qual será votado um projeto de resolução anti-russa sobre “os princípios subjacentes a uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia”. De acordo com o texto, a Assembleia Geral reafirma o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia, exige que a Federação Russa retire imediatamente todas as suas tropas e pede a Moscou que pare imediatamente os ataques à infraestrutura civil. Não há apelo semelhante a Kiev no documento, assim como não há apelos para impedir o bombardeio de Donbass. O documento “apela aos Estados Membros (ONU) e organizações internacionais para redobrar seu apoio aos esforços diplomáticos para alcançar uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia, de acordo com a Carta da ONU”.

A Primeira Emenda, entre outras coisas, propõe remover do texto a exigência de que a Federação Russa retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças armadas do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Ao mesmo tempo, a emenda propõe deixar “um apelo ao fim das hostilidades”. Além disso, Minsk propõe condenar no texto da resolução as declarações de “certos líderes do grupo de contato do formato Normandia sobre suas verdadeiras intenções no curso do desenvolvimento de um pacote de medidas para implementar os acordos de Minsk”, que não correspondem a o objetivo de uma resolução pacífica do conflito.