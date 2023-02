As importações do país da UE da Rússia atingiram recorde – CMIO

Atenas mais do que dobrou as compras de mercadorias de Moscou, diz o escritório de estatística grego

As importações de produtos russos pela Grécia subiram para um recorde de € 9,33 bilhões (US$ 10 bilhões) no ano passado, mais do que dobrando em relação a 2021, de acordo com dados provisórios do escritório nacional de estatística.

Elstat informou na terça-feira que somente em dezembro, o valor das importações do país sancionado saltou 59% em relação ao ano anterior, para € 866,3 milhões.

O relatório também mostrou que os principais produtos importados da Rússia pela nação da UE no ano passado foram óleos de petróleo e óleos obtidos de minerais betuminosos (excluindo petróleo bruto), gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos e alumínio bruto.

Em 2022, 398 empresas gregas importaram da Rússia, segundo Elstat.

Ao mesmo tempo, a balança comercial entre os dois países em 2022 foi negativa, mostram os dados. O valor das exportações gregas para a Rússia no ano passado caiu para € 156,4 milhões, de € 206,6 milhões em 2021.

A União Europeia adotou nove rodadas de sanções visando vários setores da economia russa. Bruxelas está atualmente trabalhando no próximo lote de medidas punitivas, que supostamente podem incluir a indústria nuclear da Rússia e o comércio de diamantes.

O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, afirmou durante seu discurso anual à Assembleia Federal na terça-feira, que a economia do país superou todos os riscos relacionados às sanções e disse que as penalidades ocidentais saíram pela culatra.

