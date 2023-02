5 mortos em acidente de avião bimotor – CMIO

A embarcação transportava trabalhadores ambientais rumo ao local de uma explosão mortal em Ohio

Um acidente de avião perto de Little Rock, Arkansas, deixou cinco pessoas mortas, de acordo com autoridades locais, que disseram que não havia sobreviventes na pequena aeronave. O naufrágio teria provocado várias explosões e um “fogo enorme”.

O avião bimotor Beech BE20 caiu na capital do estado de Arkansas logo após decolar do Aeroporto Nacional Bill e Hillary Clinton na tarde de quarta-feira, informou a Administração Federal de Aviação (FAA). O Gabinete do Xerife do Condado de Pulaski confirmou posteriormente que todas as cinco pessoas a bordo, incluindo o piloto, perderam a vida.

Uma empresa de consultoria ambiental com sede em Little Rock, CTEH, disse que as cinco vítimas eram seus funcionários. A equipe estava a caminho para avaliar a Schumann and Company Metals Plant em Bedford, Ohio, onde uma grande explosão matou uma pessoa e deixou mais de uma dúzia de outras feridas no início desta semana.

“Estamos incrivelmente tristes em relatar a perda de nossos colegas de Little Rock”, O vice-presidente da CTEH, Dr. Paul Nony, disse no comunicado. “Pedimos a todos que mantenham as famílias dos desaparecidos e toda a equipe do CTEH em seus pensamentos e orações.”

Testemunhas citadas na mídia local disseram que o avião caiu em uma área arborizada perto de uma fábrica em Little Rock, com um espectador dizendo que ouviu várias explosões e viu um “fogo enorme” irromper logo depois. Os bombeiros chegaram mais tarde para extinguir o incêndio, que enviou uma grande coluna de fumaça preta para o céu.

Embora um porta-voz da polícia tenha dito que as condições climáticas eram ruins no momento do acidente, as autoridades ainda não identificaram a causa. Na noite de quarta-feira, o National Transportation Safety Board disse que enviaria investigadores para investigar o incidente em algum momento no dia seguinte, embora tenha notado que uma investigação completa pode levar até dois anos.