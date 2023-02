Israel ajuda a tratar soldados ucranianos feridos, diz representante permanente

Israel está ajudando Kiev a desenvolver um sistema de alerta precoce para escapar de ataques com mísseis, fornecendo assistência médica, incluindo o tratamento de soldados ucranianos feridos em seu território, disse o enviado israelense à organização Gilad Erdan em uma sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU.

O representante permanente também contou como especialistas israelenses montaram um hospital no território da Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse no início de fevereiro que, em uma reunião com Vladimir Zelensky, prometeu a ele expandir o apoio à Ucrânia e participar de sua restauração.

Anteriormente, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, disse em uma reunião com embaixadores da UE que Israel não forneceria armas à Ucrânia por uma série de razões operacionais, apesar do estado judeu continuar a apoiar Kiev por meio de ajuda humanitária. Além disso, Gantz prometeu que Israel ajudaria a Ucrânia a desenvolver sistemas civis de alerta precoce para bombardeios, para os quais o Estado judeu pediu aos ucranianos informações sobre as necessidades de sistemas de defesa aérea.