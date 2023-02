Imagens AI perdem proteções de direitos autorais – CMIO

A decisão do US Copyright Office está entre as primeiras a lidar com obras de arte e propriedade intelectual geradas por IA

Uma agência federal dos EUA concluiu que obras de arte feitas com inteligência artificial não se qualificam para proteção de direitos autorais, afirmando que tais imagens não foram criadas por um ser humano e não podem ser registradas como propriedade intelectual legítima.

O US Copyright Office delineou sua posição em uma carta recente ao romancista gráfico Kris Kashtanova, que tentou registrar uma obra contendo imagens criadas com a ajuda do software AI ‘Midjourney’. O escritório concordaria apenas com elementos de direitos autorais escritos e organizados por um autor humano.

“O fato de que a saída específica do Midjourney não pode ser prevista pelos usuários torna o Midjourney diferente para fins de direitos autorais do que outras ferramentas usadas pelos artistas,” dizia a carta, acrescentando “O processo pelo qual um usuário do Midjourney obtém uma imagem satisfatória por meio da ferramenta não é o mesmo de um artista, escritor ou fotógrafo humano.”













O sistema Midjourney usa prompts de texto inseridos pelos usuários para gerar imagens exclusivas, espelhando programas semelhantes baseados em IA que cresceram rapidamente em popularidade nos últimos anos, como o modelo de aprendizado profundo DALL-E. O uso de arte gerada por computador gerou polêmica entre criadores e consumidores, com críticos alertando que sistemas automatizados podem algum dia substituir a criatividade humana e roubar o trabalho dos artistas.

Com a inteligência artificial avançando em um ritmo acelerado, os tribunais ainda precisam resolver uma série de questões relacionadas à propriedade intelectual e à arte da IA, deixando os criadores em um estado de limbo legal.

Em sua carta, o Copyright Office explicou que algumas diretrizes estabelecidas podem ser aplicadas a imagens de IA, observando que as obras devem ser “criado de forma independente pelo autor” e tem “criatividade suficiente”.

“Nos casos em que a autoria não humana é reivindicada, os tribunais de apelação concluíram que os direitos autorais não protegem as alegadas criações”. disse, citando várias decisões judiciais anteriores.

Um advogado de Kashtanova afirmou que sua história em quadrinhos deveria ser registrada para direitos autorais porque ela “autoria de todos os aspectos do trabalho”, sustentando que o software Midjourney era apenas um “ferramenta auxiliar”. O escritório não aceitou esse argumento, no entanto, recusando-se a registrar qualquer parte de seu livro criado usando IA.

Kashtanova, no entanto, saudou a decisão como “boas notícias,” observando que o escritório permitiu direitos autorais para a história de seu romance e “a maneira como as imagens foram organizadas”. Ela acrescentou que as diretrizes estabelecidas protegeriam “muitos usos para as pessoas na comunidade artística de IA.”