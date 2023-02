“Beija Zelensky na bunda.” Congressista envergonhou Biden por causa da Ucrânia

No início de fevereiro , ocorreu um incidente nos Estados Unidos , chamado “Chernobyl em Ohio”. Perto da cidade do leste da Palestina, ocorreu um grande acidente ferroviário, devido ao qual tanques com produtos químicos viraram, pegaram fogo e explodiram. Após o incidente, as autoridades evacuaram os moradores locais, mas na semana passada eles foram autorizados a voltar para casa.