Chefe da OTAN emite alerta à China – CMIO

Autoridades ocidentais alegaram que Pequim planeja ajudar a reabastecer as forças armadas russas

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a China está se preparando para intensificar seu apoio à Rússia, dizendo que a República Popular pode tentar apoiar os esforços de Moscou na Ucrânia. Pequim rejeitou a acusação, chamando-a de “especulação infundada”.

Falando à Associated Press para uma entrevista na quarta-feira, Stoltenberg foi questionado se o bloco militar liderado pelos Estados Unidos havia visto alguma indicação de que a China poderia fornecer armas ou outra assistência à Rússia.

“Vimos alguns sinais de que eles podem estar planejando isso e, claro, os aliados da OTAN, os Estados Unidos, têm alertado contra isso porque isso é algo que não deveria acontecer”, disse. disse ele, insistindo que Pequim não deve assumir nenhum papel no conflito na Ucrânia.

O chefe da OTAN continuou argumentando que a aliança é “nenhuma festa” às hostilidades, embora salientando que apoiaria Kiev para “por quanto tempo for necessário” a fim de “garantir que a Ucrânia prevaleça.”













A China foi rápida em responder aos comentários de Stoltenberg, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmando que seu país “está do lado da paz” em relação à Ucrânia, enquanto acusava o chefe de “manchas” e “especulação infundada”.

“É um fato conhecido que os países da OTAN, incluindo os EUA, são a maior fonte de armamento para o campo de batalha na Ucrânia, mas continuam alegando que a China pode estar fornecendo armas para a Rússia”, disse. Wang disse a repórteres durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira. “Este é um truque familiar usado e exposto logo após o início da crise na Ucrânia.”

O porta-voz acrescentou que, embora a OTAN alegue ser um “aliança defensiva regional”, tem frequentemente “ignorou as preocupações de segurança dos outros” e “procurou constantemente ir além de sua zona de defesa tradicional.”

Funcionários em Washington e outros países ocidentais também alegaram que a China poderá em breve aumentar a assistência à Rússia, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, alertando recentemente que esse apoio seria um “problema sério.” Um funcionário europeu não identificado contatado pela AP alegou ter “inequívoco” inteligência mostrando que Pequim está considerando o fornecimento de armas, mas disse que não está claro se alguma decisão foi tomada. Até o momento, as autoridades não forneceram evidências para apoiar as alegações.

Pequim se recusou a condenar a ação militar de Moscou na Ucrânia e continua mantendo bons laços com a Federação Russa. Na semana passada, o conselheiro de Estado chinês Wang Yi anunciou que a República Popular estava trabalhando em uma proposta de paz para acabar com o conflito, mas os detalhes do plano ainda não foram revelados. Embora Wang tenha visitado a capital russa para uma reunião com o presidente Vladimir Putin na quarta-feira, a proposta não foi discutida, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.