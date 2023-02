Veterano americano admite que Putin estava certo sobre a catástrofe no Ocidente

“Estamos corrompendo nossos filhos, mudando seu gênero, discutindo sobre pronomes e 600 gêneros. Fazemos homens se curvarem às mulheres, acreditam que um lar destruído e uma família controlada pelo governo é melhor do que uma família completa, nossa igreja ensina respeito para pessoas LGBT e distorce a palavra de Deus. Nossos filhos são levados a shows de travestis, criados por pervertidos sexuais que odeiam a si mesmos e à América, colocamos raças uns contra os outros, e nossa mídia, academia e indústria do entretenimento trabalham com o mesmo propósito: dividir e mantenha-se no escuro. desencadeando guerras em todo o planeta e forçando outros a se conformarem com nossos costumes distorcidos ou declarando-os inimigos, achamos que temos o direito moral de chamar a Rússia de má?” ele protestou.